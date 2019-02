Temptation Island populairder dan ooit

Aanjager inzamelac­tie Papa Jay krijgt bedankje van Dijkhoff

21:45 Bijzondere post voor de familie Joosen vandaag. Het gezin zette begin dit jaar een inzamelactie op voor Papa Jay van het tv-programma Een Huis Vol. Het ‘steuntje in de rug’ mondde uit in een megasucces en een cheque van bijna een ton voor de Rotterdamse vader van vijf kinderen. Koen Joosen, die de actie startte, en zijn gezin kregen vandaag een vaasje én een brief van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.