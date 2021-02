Temptation-Jaydi: ‘Ik heb geen spijt dat ik voor Ricky heb gekozen’

Het vernieuwde Temptation Island heeft dit jaar niet alleen maar relaties kapotgemaakt; er zijn ook nieuwe liefdes ontstaan. Dat geldt met name voor Jaydi en Ricky. De twee kwamen afzonderlijk van elkaar binnen - Jaydi startte het avontuur met haar spraakmakende ex Sonny -, maar gingen als smoorverliefd koppel naar huis. Deze site sprak met de tortelduifjes. ,,Ik had niet verwacht dat ik op iemand anders verliefd zou worden, maar ik ben heel happy dat het is gebeurd”, vertelt Jaydi.

In de nieuwe reeks van Temptation Island stonden de koppels op het punt een volgende stap in hun relatie te zetten en zochten ze uit of ze echt de ware voor elkaar zijn. Dat bleek bij Jaydi en Sonny al snel tegen te vallen. Tien minuten nadat Jaydi naar het resort vertrok waar de vrijgezelle mannen zich bevonden, sprak Sonny zich tegen de andere bezette mannen uit over het ‘willen aantikken van de 100 vrouwen'. Het bleef niet bij die uitspraken. Zo stelde Sonny meermaals dat Jaydi ‘zijn levensproject’ was, dat hij altijd ‘de zijwieltjes’ van Jaydi is geweest en dat hij ervan overtuigd is dat hij Jaydi heeft kunnen helpen om volwassen te worden. ,,En dat doet ze heel mooi”, aldus Sonny.



In het resort van de vrouwen opende Jaydi gaandeweg de dagen vorderden haar ogen. De opmerkelijke uitlatingen van haar -inmiddels dus ex-vriend, schoten bij de 22-jarige blondine compleet in het verkeerde keelgat. Ondertussen was daar professioneel wakeboarder Ricky, met wie Jaydi langzaamaan een hechte band opbouwde. Die band mondde uit in een romance, waarna Jaydi besloot om Sonny via een videoboodschap op de hoogte te brengen van haar keuze om een punt achter hun relatie te zetten. Een besluit waar Jaydi tot op de dag van vandaag absoluut geen spijt van heeft, ondanks dat het Temptation-avontuur één grote rollercoaster was.

,,Ik had niet verwacht dat ik op iemand anders verliefd zou worden. Zo stond ik er helemaal niet in toen we besloten om mee te doen aan Temptation Island”, blikt Jaydi in gesprek met deze site terug op haar tijd in de villa. Het was vooral ook een heftige tijd, die ze naar eigen zeggen flink heeft onderschat. ,,Ik ben uiteindelijk wel heel happy dat dit allemaal gebeurd is. Het was een positieve ervaring, ik heb leuke mensen ontmoet en absoluut geen spijt van mijn keuze om voor Ricky te gaan.”



Voor Ricky, die aanvankelijk als vrijgezel aan het programma deelnam, zat dat wel iets anders in elkaar. Hij raakte door het coronavirus zijn baan kwijt. ,,Ik had niets te verliezen. Ik dacht: waarom zou ik me niet opgeven? Daardoor kon ik alles heel makkelijk op me laten afkomen toen ik eenmaal daar was.”



Dat de twee de liefde bij elkaar zouden vinden, stond overigens niet bepaald op de planning. Toch was er volgens Ricky al vanaf de eerste ontmoeting een bepaalde vonk. ,,In het begin mag je natuurlijk niet met elkaar praten. Sonny zat er toen nog bij en alle vrijgezelle mannen stelden zich voor. Maar ik blijf erbij: één blik zegt genoeg”, doelt Ricky lachend op het moment dat hun ogen elkaar voor de eerste keer kruisten. Eenmaal in de villa besloot Ricky niet direct zijn pijlen op Jaydi te richten. Sterker nog, hij keek toe hoe alle andere (single)mannen zich op Jaydi stortten. ,,Ik deed juist een stapje terug. En dan keek ik naar Jaydi wie er aan haar aan het trekken was en zij keek ook naar mij: toen wisten we genoeg.”

Thuisfront

Naarmate de dagen verstreken, werd de band tussen Jaydi en Ricky steeds hechter en spatte de liefde er vanaf. Het was voor veel kijkers dan ook geen verrassing toen de twee in de uitzending van vorige week bekendmaakten nog steeds samen te zijn en dat ze zelfs samenwonen in het huis van Ricky, vlakbij Arnhem. Last van het leeftijdsverschil hebben ze niet (Jaydi is 22, Ricky 33). ,,Ze zeggen dat vrouwen vaak mentaal wat verder zijn. Eigenlijk merken we er niet echt veel van”, legt Ricky uit. Jaydi sluit zich daarbij aan. ,,Het gaat gewoon heel goed.”



Ook het thuisfront is in hun nopjes met het stel. ,,Mijn familie had nooit echt een klik met Sonny. Daardoor merkten ze dat ik afstand nam, want je wil toch bij degene zijn op wie je verliefd bent. Met Ricky is dat juist heel anders, het klikt.” Dat geldt ook voor Ricky’s familie, die Jaydi met open armen heeft ontvangen.



Contact met Sonny heeft Jaydi niet meer. In de aflevering van vorige week werden de twee dan ook niet herenigd voor een goed gesprek. Een gezamenlijk besluit. ,,We zijn niet on speaking terms. We hadden tussendoor nog een paar keer met elkaar afgesproken, maar dat liep elke keer uit op ruzie. Het is goed zo”, besluit Jaydi.



Sonny zocht nog wel een keer contact met Ricky via Instagram. ,,Hij wenste me succes met Jaydi. Daar heb ik op gereageerd.” Een oordeel over Sonny vellen kan Ricky niet echt. ,,Ik heb hem maar een keer gezien. Maar op basis van zijn uitspraken vind ik hem natuurlijk een sukkel.”

Toekomst

Jaydi’s en Ricky’s deelname aan Temptation Island heeft overigens ook een heleboel deuren voor ze geopend, zo stelt Ricky. Momenteel is hij in gesprek om ‘iets’ te presenteren, maar concrete plannen zijn er nog niet. Het wakeboarden ligt nu stil, omdat dat seizoensgebonden is. Jaydi focust zich ondertussen op haar modellencarrière en samenwerkingen met onder meer lingeriemerken, waar ze foto’s van plaatst op sociale media.

Een kinderwens is er ook, zo gaven ze vorige week al aan. ,,Dat werd toen heel erg uitgelicht en opgepakt door de media. Maar we zijn heel reëel: we zijn nog kort samen, hebben nog niet alles op de rit. Pas als we een ander huis enzo hebben gaan we verder kijken.”

Of de twee het zien zitten om ooit als koppel aan Temptation Island mee te doen? ,,Nee!”, klinkt het resoluut in koor. ,,We zijn ons er heel bewust van wat voor soort programma het is. We hebben gezien hoe het bij Karina en Gregory is gegaan en dat de videobeelden soms een vertekend beeld gaven. Daar beginnen wij niet aan.”

