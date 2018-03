Temptation Kevin op de vuist tijdens avondje stappen

Het is wat met de Vlaamse Temptation Island-ster Kevin Malengier (23). Tijdens een nachtje stappen in Gent is gefilmd hoe hij een flink aantal klappen uitdeelt aan een verder onbekende man.

Niks aan de hand, zegt Kevin achteraf tegen het Belgische VTM Nieuws. ,,Ik heb me enkel verdedigd." Volgens Kevin, die door het Temptation Island avontuur weer als vrijgezel door het leven gaat, riep de man die de klappen mocht ontvangen iets naar hem vanuit de auto. ,,Daarna is hij gestopt en heeft hij geprobeerd me aan te vallen. Ik heb me verdedigd en ben daarna doorgelopen." Bij het voorval is geen politie te pas gekomen.

Megan

Volledig scherm Kevin. © SBS Kevin (23) is door het programma Temptation Island een bekende Belg (en Nederlander) geworden. Zijn relatie met Megan (18) liep door de serie op de klippen. Megan - door Kevin beschreven als 'de kaas loopt uit haar oren' - besloot na vier dagen in het televisieprogramma de lakens te delen met 'verleider' Joshua. Kevin was niet blij, en maakte het uit.



Bij thuiskomst zat de Vlaming echter nog wel met een klein aandenken aan zijn overspelige vriendin, die overigens zelf al minstens vijf keer door haar vriend bedrogen werd voordat ze aan de spraakmakende serie meedeed. Op Kevin zijn billen prijkte nog de naam van zijn ex. Daar wilde Kevin vanaf en nu staat er een eilandje met een palmboom, een oceaan en vogeltjes op zijn achterwerk. Tegen Het Laatste Nieuws, die bij de tattoo verwijdersessie aanwezig mocht zijn, wilde hij weinig loslaten over of hij al weer aan het daten is.

Bedrog

,,Daar mag ik niets over zeggen tot het programma voorbij is. Wat ik wel kan zeggen is dat Megan zeker niet moest onderdoen voor mij. Er wordt altijd gezegd dat ik haar vijf keer bedroog, maar zij heeft mij ook bedrogen destijds, vóór het programma."