Temptation's Roger en Laura weer bij elkaar: ‘We konden elkaar niet loslaten’

Het seizoen is nog niet voorbij, maar al een tijdje is het duidelijk dat Roger en Laura uit Temptation Island niet langer een setje zijn. De precieze reden wilde Roger daar echter niet voor geven. De twee waren ongeveer twee jaar een koppel, en daarvoor nog zo’n vier maanden ‘friends with benefits’.

Nu geven ze hun relatie alsnog een tweede kans. Laura zegt nu dat ze zo'n drie maanden alleen hebben doorgebracht om te bedenken of ze alleen verder willen of niet. ,,Roger heeft zich in die tijd ook echt opengesteld voor alles wat er komt kijken bij het leven als single, omdat ik ook wilde dat hij echt kon uitmaken of hij vrijgezel wilde zijn of niet”, aldus Laura op Instagram. ,,Hij kwam erachter dat hij dat allemaal wel leuk vindt, maar dat hij een relatie met mij ook mist. We konden elkaar niet loslaten en gaan nu lekker samen aan onze toekomst beginnen.”

Ook Roger heeft via zijn profiel bevestigd dat de twee weer samen zijn. ,,In de periode dat ik en Laura uit elkaar zijn gegaan heb ik zoveel dingen ontdekt van mezelf en heb ik zo veel op mijn pad gekregen”, schrijft hij. ,,Laura heeft de kans gegeven om mezelf te zoeken, of terug te vinden, in wat ik zelf wil en welke richting ik uit wil. Hoe moeilijk het ook voor haar was.” Hij laat daarnaast weten dat hij de toekomst met Laura weer rooskleurig inziet. ,,En dat gevoel is sterker dan wat dan ook!”

Volledig scherm 'Temptation Island' Roger en Laura © Instagram