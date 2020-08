Tenet dankt veel aan James Bond

Als jongetje van een jaar of 7 zag regisseur Christopher Nolan samen met zijn vader de James Bond-film The Spy Who Loved Me (1977) in de bioscoop. Het maakte op hem een onuitwisbare indruk. Vooral het moment waarop de auto van 007 - de Lotus Submarine - het water inreed en in een duikboot veranderde, is hem altijd bijgebleven.



,,De sensatie die ik toen als kind ervoer, wil ik ook in mijn films overbrengen bij het publiek", laat Nolan via een zoomverbinding vanuit Los Angeles weten. ,,Het is al heel lang mijn streven geweest om ook een spionagefilm te maken. Dat heb ik nu met Tenet voor elkaar gekregen.”



De invloed van de James Bond-reeks is duidelijk waarneembaar in de nieuwe film van Nolan. Er is een spectaculaire introductie (een aanslag op het operagebouw van Kiev), er is een Bondgirl (gespeeld door Elizabeth Debicki) op wie de naamloze agent (een rol van John David Washington) verliefd wordt, een spraakmakende actiescène met een vliegtuig en er is een schurk (Kenneth Branagh) die de macht heeft de wereld te vernietigen.



Maar Tenet is veel meer dan een Bond-imitatie. De film is ambitieuzer van opzet. Er wordt met tijdzones gegoocheld, wat het verhaal extra gecompliceerd en intrigerend maakt. Dat is geen wonder, want Nolan liep ruim tien jaar rond met het plan om deze spionagethriller te maken. ,,In een van mijn eerste films, Memento (2000), was ik al bezig met het spelen met tijd. Dat concept heb ik nog meer uitgewerkt in Tenet. De uitdaging is dat het wel logisch in elkaar steekt.''