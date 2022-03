Tepelkunstenaar Natasja Alers: ‘Het heeft blijkbaar toch iets shockerends’

Hoofdrol voor Arnhemse politie in negendeli­ge tv-serie: Bureau Arnhem

ARNHEM - Hoe is het om politieagent te zijn in Arnhem? Wat komt er kijken bij het werk in de noodhulp en wie zijn de mensen achter het uniform? Arnhemse politiemensen zijn de hoofdpersonen in een nieuw seizoen van een RTL-serie. Onder de titel Bureau Arnhem krijgt de tv-kijker een blik achter de schermen van het politiewerk.

10 maart