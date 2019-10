Terminator: Dark Fate een orgie van actiescènes

‘Topriori­teit-T-shirt' Arjen Lubach niet aan te slepen: hele schoolklas­sen vragen er om

17:41 Het T-shirt dat Arjen Lubach afgelopen zondag in het programma Zondag met Lubach lanceerde, is zeer populair bij leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs. Het ontwerp met de tekst 'Ik ben GEEN Toprioriteit' is maandag al meer dan 5000 keer gedownload. Juffen en meesters hebben de redactie laten weten dat zij hun hele klas in het T-shirt willen steken op 6 november, als er een grote landelijke onderwijsstaking plaatsvindt.