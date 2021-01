‘Terror Theo’ verlaat vrijwillig Big Brother-huis

Lana Del Rey komt in maart met nieuw album

12 januari Fans van Lana Del Rey moeten nog éven geduld hebben. De zangeres maakte vannacht bekend in maart haar nieuwe album Chemtrails Over The Country Club te lanceren. De plaat zou al eerder verschijnen, maar omdat Del Rey nog niet in haar nopjes wat met het eindresultaat en het coronavirus haar plannen dwarsboomde, stelde ze die datum uit.