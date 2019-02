Terschelling krijgt nieuw eilandfestival

Penoza-film dit najaar al te zien in de bioscoop

16:06 Het langverwachte filmvervolg op de hitserie Penoza draait vanaf 28 november in de Nederlandse bioscopen. De opnamen voor de film starten eind maart en de casting is in volle gang. Dat hebben producenten NL Film en KRO-NCRV en distributeur Dutch FilmWorks vandaag bekendgemaakt.