Terugkeer DWDD direct boven het miljoen

Niet alleen in de vooravond, ook op prime time was NPO 1 de best bekeken zender. Radar en Spoorloos trokken achtereenvolgens 1,4 miljoen en 1,5 miljoen kijkers. Bij de commerciëlen wist alleen Goede Tijden, Slechte Tijden de miljoengrens te doorbreken. Op de soap stemden maandag net iets meer dan een miljoen mensen af.