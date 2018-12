Terugkeer 'echte Sint' bij RTL ontroerde 1,6 miljoen kijkers

De mooiste verrassing die De Leeuw in petto had, was het bezoekje van Bram van der Vlugt die speciaal voor de gelegenheid zijn pak en mijter uit de mottenballen had getrokken. Van der Vlugt kroop van 1986 tot 2010 jaarlijks in de huid van de Sint en is voor veel mensen nog altijd ‘de enige echte’ Sint. ,,Leef jij nog? Het lijkt Spoorloos wel, mijn broer!’’ riep Hans Kesting uit, die als de Sint al de hele avond bij De Leeuw op de bank zat. ,,Mijn kind!’’ zei Van der Vlugt. Hij kon niet geloven wat hij zag, zei hij. ,,Er is een klein verschil, maar je doet het goed.’’