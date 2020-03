Terugkeer Jeroen Pauw levert Op1 record op

Pauw, die in december stopte met zijn talkshow, kondigde vrijdag zijn comeback op de late avond aan. Hij was als coach en adviseur wel betrokken bij de geboorte van Op1, maar niet te zien als presentator. Toen de omroep bekendmaakte ook in het weekend uit te gaan zenden, besloot Pauw de stoute schoenen aan te trekken. ,,En toen zei ik: ik zou het eigenlijk ook wel fijn vinden om deel uit te maken van het Op1-team", vertelde hij aan Paul Haenen in een uitzending van zijn Radio Oranje.



Zijn entree in de talkshow is goed uitgepakt. Bijna 1,9 miljoen mensen stemden af op de eerste zondageditie van het programma, dat hij samen met Fidan Ekiz presenteert. De twee zetten direct een record neer, nog nooit eerder keken zoveel mensen naar Op1. De talkshow boert ook goed op de zaterdag: toen keken 1,4 miljoen nieuwsgierigen.



Het kersverse presentatieduo, dat gisteren onder meer viroloog Ab Osterhaus en D66-leider Rob Jetten ontving, valt overigens goed in de smaak bij de kijkers. 'Wat een verademing', schrijft iemand. En een andere kijker: ‘Fidan en Pauw op de zondagavond. Ik kan er wel aan wennen’.