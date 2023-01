Er is een nieuw consumentenprogramma op NPO 1: Test case. Maar dat voelt qua toon en diepgang alsof je naar Zapp kijkt. Presentatrice Amber Kortzorg, van Kassa, neemt deze variant van het kinderprogramma Checkpoint meets Jules unlimited voor haar rekening, waarin ze allerlei producten testen. Angela de Jong: ,,Test case past naadloos in het rijtje van NPO-flops Showcolade en Tik ‘m aan!”



Verder zijn de oorbellen van Angela zelfs gespreksonderwerp aan tafel bij Jinek en wordt The Roast geroast in een terugblik. Want die grappen over vrijwel enkel het uiterlijk waren wel van een erg bedenkelijk niveau. En een pluim voor Het water komt en zijn presentator. Het songfestival komt ter sprake en waarom we in Nederland maar moeten afzien van een nationale variant. Mariupol: the people’s story staat in de etalage en Angela krijgt nog een verlaat kerstcadeau. Dat zijn overigens niet de nieuwjaarswensen van Frits Sissing.