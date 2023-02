That ‘90s show krijgt tweede seizoen op Netflix

Titanic-regisseur James Cameron heeft eindelijk antwoord op dé vraag: had Jack kunnen overleven?

Had ze niet een kleín beetje kunnen opschuiven, die Rose (gespeeld door Kate Winslet) op haar houten deur waarmee ze naast de zinkende Titanic dobberde? Dan had Jack (Leonardo DiCaprio) het misschien ook overleefd. Regisseur James Cameron was dé vraag die hij steeds maar weer kreeg zo zat dat hij het wetenschappelijk liet onderzoeken. En daar zijn nu beelden van.

