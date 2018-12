The Analogues gaan met Abbey Road op herhaling in Ziggo Dome

In 2017 boekten The Analogues dezelfde concerthal in Amsterdam om Sgt. Pepper en Magical Mystery Tour te vertolken. ,,Over dat concert worden we nog steeds aangesproken’’, zegt Bart van Poppel. Hij is een van de oprichters van de band die niet streeft naar een exacte imitatie van the Beatles, maar naar het zo authentiek mogelijk reproduceren van het studiowerk. ,,We krijgen vragen of we nog een keer zo’n optreden in Ziggo Dome gaan doen. Vandaag kunnen we daar eindelijk ‘ja’ op antwoorden.’’