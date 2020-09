The Analogues spelen meesterwerk The Beatles in AFAS Live

Het zal voor The Analogues niet geheel nieuw zijn om in de huid van The Beatles te kruipen: de afgelopen jaren was de band al veelvuldig te zien met vertolkingen van The Beatles-albums in binnen- en buitenland. Aanvankelijk zouden The Analogues dit jaar hun Beatles-periode voorlopig achter zich laten om zich te storten op het opnemen van een eigen plaat, maar wegens de coronacrisis veranderde dat plan van koers.



Revolver wordt gezien als een van de meest invloedrijke en grensverleggende albums in de geschiedenis van de popmuziek. Het staat op nummer 3 van Rolling Stone’s ‘500 Greatest Albums of All Time’ en wordt door veel critici genoemd als beste Beatles album ooit.



De kaartverkoop van de concerten gaat vrijdag om 10.00 uur van start.