The Crown-actrice noemt disclaimer betuttelend

Ook al is het verhaal gedramatiseerd, The Crown is natuurlijk wel gebaseerd op echte mensen. Harrison heeft zich dan ook grondig voorbereid op haar rol. “Als acteur vind ik het leuk om me zoiets eigen te maken, dus ik lees de boeken”, vertelt ze. “Het researchteam van The Crown is uitmuntend, en ik heb ook het boek van prinses Anne gelezen, Riding Through My Life. En het was erg verhelderend.”