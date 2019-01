The Favourite is nu al een van de beste films van 2019

Netflix gebruikt beelden dodelijke treinramp België in horrorfilm

In de Amerikaanse Netflix-film Death Note worden beelden gebruikt van de treinramp in het Belgische Buizingen in 2010. Daarbij vielen 19 doden en minstens 310 gewonden. Nabestaanden werden door Netflix niet ingelicht over het gebruik van de beelden en noemen het 'wansmakelijk'.