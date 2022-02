The Godfather 50 jaar: Superieure soapopera voor de eeuwigheid

De perfecte proloog

Er valt niks af te dingen op een volmaakte film als The Godfather, hooguit dat het relaas van de (fictieve) maffiafamilie Corleone in opzet soms doet denken aan een soap. Superieure soap, dat dan wel. Met een briljante proloog waarin de kijker iedereen leert kennen tijdens de weelderige bruiloft van dochter Connie op het landgoed van Vito ‘De Peetvader’ Corleone (Marlon Brando). Die glipt op zijn beurt soms naar binnen voor het sluiten van schimmige deals (‘I’ll make him an offer he can’t refuse’). Plezier en angst liggen hier letterlijk dicht bij elkaar. Don Vito weigert een familiefoto te laten maken zonder zijn zoon Michael (Al Pacino) die even later arriveert en zijn nieuwe vlam Kay (een pas 25-jarige Diane Keaton) wat achtergrondverhalen influistert over rondlopende gasten. Het is het schoolvoorbeeld van effectief visueel filmvertellen: binnen 20 minuten staan alle belangrijke poppetjes op het speelveld.