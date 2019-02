The Jonas Brothers maken een comeback

The Jonas Brothers werd in 2005 gevormd. Door de jaren heen hebben zij meer dan 20 miljoen platen verkocht. In 2010 stopten ze met de band. De broers deden in 2013 een poging om weer bij elkaar te komen, maar dat is uitgelopen op een fiasco. Ze kregen ruzie over de muziekrichting van hun nieuwe album en zijn uiteindelijk definitief uit elkaar gegaan. Dat geplande album is er nooit gekomen. In totaal hebben Nick, Joe en Kevin samen vijf albums uitgebracht.