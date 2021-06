The Kooks komen in 2022 naar Nederland met jubileumconcert

INTERVIEW Journalist Bas Haan (47) schrijft thriller over Rotterdam: ‘Ik heb in de kroeg meer geleerd dan op de universi­teit’

13 juni Als onderzoeksjournalist haalt Bas Haan graag de ware toedracht van nieuws boven water. Met zijn onthullingen grossiert hij niet alleen in prijzen, zijn boek over de Deventer moordzaak is ook verfilmd en verschijnt deze zomer in de bios. En dan schreef hij ter ontspanning ook nog een thriller. Over Rotterdam, dat spreekt. ,,Ik hou van die stad.’’