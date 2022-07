The Last Bus: Verbaasd door het Engeland van ex-premier Boris Johnson

recensieWie wil ontdekken hoe het huidige Engeland van ex-premier Boris Johnson eruitziet moet zeker voor de roadmovie The Last Bus met acteerveteraan Timothy Spall kiezen.

Door de ervaringen van de 90-jarige Tom die gebruikmakend van zijn OV-jaarkaart via een netwerk van busverbindingen van het Schotse noorden naar het Engelse zuiden afreist komt min of meer een dwarsdoorsnede van de Britse bevolking voorbij. Inclusief luidruchtige types die minderheden – een moslimvrouw in dit geval – koeioneren.

Tom slaat het vol verbazing en afschuw gade. De voormalige monteur is bezig met een missie. Zijn vrouw is recent overleden en hij heeft haar beloofd om nog eenmaal Land’s End te bezoeken waar zij aanvankelijk gelukkig waren. Wat er destijds misging wordt door middel van flashbacks getoond. Tom mijmert over dat verleden en trekt de aandacht van zijn jonge medepassagiers die zijn levensfilosofie vastleggen op hun smartphones. Daardoor wordt Tom op zijn oude dag een mediaheld.

The Last Bus leunt zwaar op de vertolking van Timothy Spall als Tom. De altijd indrukwekkende acteur, vooral bekend uit de films van Mike Leigh (zoals Secrets and Lies, Mr. Turner), weet van dit personage een innemende man te maken die niet klein laat krijgen door tegenslagen, ook tijdens zijn busreis van 1.349 kilometer.

Regie: Gillies MacKinnon. Hoofdrollen: Timothy Spall, Phyllis Logan en Brian Pettifer.

