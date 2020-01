The Lion King komt in rijtje klassiekers na kassucces in Nederlandse bioscoop

Tegen Turks Fruit (3,3 miljoen) en Titanic (3,4) legde The Lion King het nog af, maar de Disney-productie was met (afgerond naar boven) 3,1 miljoen bioscoopbezoekers een waar kassucces in de Nederlandse bioscoop. Het was pas de zesde film die in ons land de grens van 3 miljoen kaartjes doorbrak.



Nummer 1 is nog altijd The Sound of Music, die in 1965 op duizend bezoekers na net niet de 4 miljoen haalde. Uit de cijfers van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters blijkt dat The Lion King zich nestelt tussen twee klassiekers: Gone with the Wind (1939, 3,1 miljoen bezoekers) en The Guns of Navarone (1967, net geen 3 miljoen).



Distributeur Disney domineerde de bioscoopopbrengst met vier titels in de top 5 van de grootste filmhits in 2019. De belangstelling voor de Nederlandse films bleef nagenoeg stabiel.