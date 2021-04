The Marksman: Liam Neeson speelt weer eens grommend voor eigen rechter

Een jaar nadat het Songfesti­val werd afgelast, draait dj Pieter (16) álsnog op de openingsce­re­mo­nie

19 april Op 16 mei 2020 vertelde dj Pieter Gabriel dat hij het jammer maar wel begrijpelijk vond dat het Eurovisie Songfestival in verband met corona was afgelast. Daardoor kon hij het nummer dat hij voor de openingsceremonie van de finale had geproduceerd, niet draaien. Een jaar later mag hij dit alsnog doen.