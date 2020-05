The Mountain uit Game Of Thrones verbreekt wereldrecord deadlift en tilt 501 kilogram

Bij een deadlift ga je een zeer zwaar gewicht optillen in een voorovergebogen stabiele houding, waarbij ook de knieën gebogen zijn. De IJslandse acteur deed zijn poging in Thor's Power Gym. Het spektakel was te zien via een livestream op ESPN. De krachtpatser wist de stang met een totaalgewicht van 501 kilogram twee seconden boven de grond te houden. Daarmee verbrak hij het record dat eerder in handen was van de Britse Eddie 'The Beast' Hall. In 2016 werd hij de eerste man die 500 kilo wist te deadliften.