The Nanny wordt musical op Broadway

Drescher creëerde de serie met haar toenmalige echtgenoot Peter Marc Jacobson. The Nanny ging over een rijke familie in Manhattan die een nanny uit de volkse wijk Queens inhuurde. Drescher speelde die nanny, maar zal dat niet doen in de musical. De actrice en Jacobson lieten gisteren bij de aankondiging weten dat ze nog op zoek zijn naar een actrice voor de hoofdrol.

Het duo schrijft het script voor de musical, en heeft Crazy Ex-Girlfriend-bedenker en -hoofdrolspeler Rachel Bloom ingehuurd voor de liedjes. Bloom liet in een statement weten altijd groot fan te zijn geweest van de serie, die tussen 1993 en 1996 werd uitgezonden in de VS. ,,The Nanny was een fundamenteel onderdeel van mijn jeugd, omdat het de eerste keer was dat ik een Joodse vrouw in een hoofdrol op televisie zag", aldus de actrice.