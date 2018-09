The Nation, een mooi radiodocument

In Den Haag breekt de pleuris uit. Puber Ismaël gooit een steen door de ruit van een buurthuis in de Schilderswijk. Vlak na dat incident wordt hij gearresteerd en verdwijnt spoorloos. Is hij ontvoerd? Door wie? Waarom gooide hij die steen? Was hij opgehitst door gesubsidieerde Salafisten? Heeft zijn stiefmoeder, zelf afvallig Moslima en eigenaar van een halal wijnbar voor Moslima’s er iets mee te maken of was het de politie?