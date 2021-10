The Opposites geven eerste soloshow sinds reünie

video Rapper Willem de Bruin legt in Kats zijn ziel bloot: ‘Het werkt niet om een imago te blijven ophouden’

30 augustus KATS - Als lid van The Opposites boekte Willem de Bruin grote successen. Maar na het stoppen van het rapduo in 2014 volgden diepe dalen en leerde hij zichzelf beter kennen. In de locatievoorstelling Spuug van God, die zaterdag - in alle vroegte - in première gaat bij het Zeeland Nazomerfestival, legt hij zijn ziel bloot.