The Passion krijgt vervolg op Hemelvaartsdag

The Passion krijg op donderdag 26 mei een vervolg onder de titel The Passion Hemelvaart . Daarin wordt verteld hoe het verhaal van Jezus en zijn discipelen verdergaat.

Met het verhaal willen organisatoren KRO-NCRV en de Protestantse Kerk in Nederland de kijker kennis laten maken met het verhaal van Hemelvaart. The Passion eindigt bij de kruisiging van Jezus en een vooruitwijzing naar de opstanding, dit verhaal gaat daarna verder.

De hoofdrollen van het vervolg op de paaseditie van The Passion zijn net als in de eerste variant voor Kim-Lian van der Meij (Maria Magdalena), Soy Kroon (Jezus), Thomas Cammaert (Petrus), Noortje Herlaar (Maria) en Ruud de Wild (de verteller). The Passion Hemelvaart vertelt het verhaal vanuit drie perspectieven: Petrus, de verteller en Maria Magdalena. Zo dwaalt Jezus’ vertwijfelde vriend Petrus in zijn auto door de Achterhoek.

,,Het is een langgekoesterde wens om dit verhaal achter Hemelvaart ook te vertellen. Het is een van de minst bekende feestdagen in ons land, maar heeft een bijzondere boodschap”, zegt Peter Kuipers, directievoorzitter bij de KRO-NCRV. ,,Dit verhaal laat bij uitstek zien, dat er zelfs in de donkerste dagen lichtpuntjes zijn. Daarmee willen we kijkers inspireren en hoop bieden. Waar Pasen troost biedt en verbindend is, is het hemelvaartverhaal activerend met een oproep aan iedereen om op te staan.”

Vertrouwen en hoop

Extra aandacht gaat uit naar Maria Magdalena, zegt eindredacteur Reinder van Dijk van KRO-NCRV tegen Trouw. ,,Zij was de eerste die Jezus na zijn opstanding zag. Voor mij gaat het verhaal over vertrouwen en hoop. In ons verhaal is ze een vrouw die met zichzelf worstelt, en haar vertrouwen herwint door haar contact met Jezus.”

The Passion Hemelvaart is op donderdag 26 mei om 20.30 uur te zien op NPO 1. De originele editie, The Passion 2022, wordt live vanuit Doetinchem uitgezonden op 14 april om 20.30 uur op NPO 1.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: