The Simpsons-schrijver: ‘Het was leuker toen er nog geen sprake was van cancelcultuur’

The Simpsons-schrijver John Swartzwelder (72) heeft voor het eerst in jaren een interview gegeven over zijn werk bij de alom bekende animatiereeks. De man werkte tussen 1989 en 2003 bij Fox, en is verantwoordelijk voor een paar van de beroemdste afleveringen van de show. ,,In die tijd mochten we nog gewoon doen waar we zin in hadden. Het moest allemaal niet politiek correct zijn.”

Tijdens zijn dienstjaren bij Fox schreef Swartzwelder mee aan 59 afleveringen: het grootste aantal van elke schrijver die ooit aan de serie heeft gewerkt. Hij heeft onder andere Homer at the Bat en Itchy & Scratchy & Marge op zijn naam staan: afleveringen die fans nauw aan het hart liggen. ,,In 1980 mocht ik op gesprek komen bij Matt Groening, de bedenker van The Simpsons. Maar ik had al drie volledige afleveringen geschreven voor ze me écht hebben betaald. Ze hadden in die tijd niet genoeg budget om hun schrijvers fulltime te verlonen”, herinnert Swartzwelder zich. ,,En toch... Toch was het leuker in die tijd. Want toen mochten we nog alles. We moesten niets op voorhand bespreken met de bazen van de show. Die hadden toch geen tijd om op onze vingers te kijken. We brachten dus gewoon uit waar we zelf zin in hadden.”

Volgens John was er zelfs geen specifiek doelpubliek. ,,We schreven voor onszelf. Ons doelpubliek was dus eigenlijk ‘comedyschrijvers’. Gelukkig vonden vele andere volwassenen en zelfs kinderen dezelfde dingen grappig die wij grappig vonden. Op die manier zijn The Simpsons de geschiedenis ingegaan.”

Fakkels en hooivorken

Als de kat van huis is, dansen de muizen. En blijkbaar best letterlijk, want door de afwezigheid van een goed controlesysteem ontstond de legendarische The Itchy & Scratchy Show: het extreem bloederige tekenfilmprogramma over een kat en muis die elkaar telkens weer op gruwelijk creatieve manieren van het leven beroven. Het programma waar personages Bart en Lisa het liefst naar kijken. ,,Dat is echt via een loophole tot in de show geraakt”, glimlacht Swartzwelder. ,,We hadden zulke fragmenten nooit in het programma mogen steken zonder een soort filter. We wisten zelfs op dat moment namelijk al dat er minderjarigen meekeken. We ontdekten dat onze bazen het om één of andere reden wél in orde vonden als het ging over een tv-show binnenin onze eigen tv-show. Als we het eerst aan Bart en Lisa lieten zien, en dan pas aan onze eigen kijkers, dan mocht het. Want door de reacties van hun ouders - Homer en Marge - te tonen, gaven we aan dat wij zelf ook wel wisten dat die bloederige filmpjes heel fout waren. ‘Kijk eens hoe fout dit is’, zeg je dan. ‘En kijk, hier zijn nog meer foute dingen!’ Dat maakt het verschil tussen mensen die ergens om lachen, en mensen die met fakkels en hooivorken komen aankloppen bij de studio.”

,,Als we dat vandaag zouden proberen, had het niet waar geweest”, beseft hij goed. Het klopt dat The Simpsons tegenwoordig meer kritiek krijgen. Onlangs lagen ze onder vuur vanwege een aflevering over Morrissey. En het Indische personage Apu werd uit de serie verwijderd wegens racisme. ,,Ik heb de gouden jaren van het programma nog meegemaakt, nog voor er sprake was van cancel culture en iedereen je voor de minste misstap van de buis wilde halen.” Verder blikt hij tevreden terug op zijn carrière. ,,Ik zou graag krediet krijgen voor de inburgering van bepaalde termen, zoals het woord ‘meh’. Ik gebruikte dat voor mijn grappen in The Simpsons en nu zegt iedereen het!”

Bovendien kent hij naar eigen zeggen hét geheim van Homer Simpson. ,,Ik heb over hem geschreven alsof hij een hond was. Daarop is zijn karakter gebaseerd. Het ene moment is hij de meest trieste man ter wereld, omdat hij zijn baan heeft verloren, of zijn sandwich heeft laten vallen, of per ongeluk zijn familie vermoord heeft”, lacht hij. ,,Maar het volgende moment is hij de gelukkigste man op aarde, omdat hij bijvoorbeeld een stuiver gevonden heeft - misschien zelfs onder de lichamen van zijn dode familie. Zo snel is hij zijn miserie vergeten. Hij is niet écht een hond, hij is slimmer dan dat. Een beetje toch. Maar hij heeft de aandachtsspanne van een labrador. En als het aankomt op comedy, kan je daar nooit iets verkeerds mee doen.”

