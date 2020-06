The Sinner krijgt vierde seizoen

Hoofdrolspeler Bill Pullman is in de vierde reeks wederom te zien als detective Harry Ambrose. Wie naast hem te zien zijn, is nog niet bekend. Het seizoen moet ergens volgend jaar op de buis komen.



The Sinner debuteerde in 2017 en was eigenlijk bedoeld als miniserie. Jessica Biel, te zien in het eerste seizoen en uitvoerend producent van de serie, werd genomineerd voor een Emmy Award. Ook werd de eerste reeks genomineerd voor twee Golden Globe Awards. De twee seizoenen die erna volgden, vertelden weer een ander rond verhaal. In Nederland is de serie te zien op Netflix.