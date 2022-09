The Streamers blijven spelen voor livepubliek; nieuw stadionconcert is al gepland

Maak kans op kaarten voor The Streamers

The Streamers treden 16, 17 en 18 september op in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De shows zijn allemaal uitverkocht, toch kun jij er nog bij zijn. AD geeft namelijk twee kaarten weg voor de show op zaterdag 17 september. Je hoeft alleen in te loggen en je gegevens in te vullen. Vanaf dan maak je kans. Je kunt je tot en met 14 september inschrijven.

7 september