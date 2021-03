The Streamers: vriendengroep vol sterren kosteloos te zien vanuit Carré

Tony Junior op zoek naar liefde in de Bachelor: 'Iemand die mijn leven begrijpt'

17 maart De 31-jarige Utrechter Tony Junior is de nieuwe Bachelor. In het gelijknamige RTL-programma gaat hij op zoek naar de ware liefde. ,,Mijn grootste doel in het leven is een leuke, goede, lieve vrouw vinden die de moeder van mijn kindjes wordt.”