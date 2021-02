The Supremes-zangeres Mary Wilson (76) overleden

The Supremes-zangeres Mary Wilson is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van de zangers verteld aan het tijdschrift Variety . Wilson kreeg grote bekendheid door de Amerikaanse meidengroep The Supremes, waar ze als enige van begin tot het eind lid van was.

Het is niet bekend waar Wilson aan is overleden in haar woning in Las Vegas. De begrafenis is in besloten kring vanwege de coronamaatregelen, maar later dit jaar zal er een openbare herdenkingsdienst worden georganiseerd.

,,Ik was buitengewoon geschokt en bedroefd toen ik hoorde van het overlijden van een belangrijk lid van de Motownfamilie, Mary Wilson”, zei Berry Gordy, oprichter van het platenlabel Motown Records in een verklaring. ,,Ik ben altijd trots op Mary geweest. Ze was op zichzelf al een ster en bleef in de loop der jaren hard werken om The Supremes een boost te geven. Mary Wilson was heel speciaal voor mij. Ze was een pionier, een diva en ze zal enorm gemist worden.”

Wilson richtte The Supremes in 1959 samen met Florence Ballard, Diana Ross en de al vroeg vertrokken Betty McGlown op. De meidengroep wordt beschouwd als een van de belangrijkste muziekgroepen in de Verenigde Staten en Europa. Ook speelden de dames een belangrijke rol in de doorbraak van de Afro-Amerikaanse rhythm-and-bluesmuziek. Ze scoorden hits met nummers als Baby Love, Stop! In the Name of Love, You Can’t Hurry Love, You Keep Me Hangin’ On en The Happening.

Later werd de groep ook wel bekend als Diana Ross & The Supremes. Toen Mary Wilson in 1977 vertrok om een solocarrière te beginnen, viel de groep uit elkaar.