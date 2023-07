The Talent Scouts valt met 369.000 kijkers opnieuw buiten top 20 kijkcijfers

Ook de tweede aflevering van de nieuwe talentenjacht The Talent Scouts heeft geen plekje weten te bemachtigen in de lijst met de 20 best bekeken programma’s van de zaterdag. Naar het SBS6-programma keken 369.000 mensen, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO).

The Talent Scouts, waarin Angela Groothuizen, Tabitha, Nicky Romero, Flemming en Donnie op zoek zijn naar nieuw talent, werd vorige week zaterdag gezien door 371.000 mensen. Met uitgesteld kijken erbij is die aflevering inmiddels door 463.000 mensen bekeken. Het experiment om de eerste aflevering afgelopen vrijdag om 20.30 uur nog eens te laten zien, was goed voor 200.000 kijkers.

De finale van het muziekprogramma Zing!, dat zaterdag op NPO 1 recht tegenover The Talent Scouts geprogrammeerd stond, was meer in trek. Naar het slotstuk van de wedstrijd waarin zangkoren het tegen elkaar opnemen keken 911.000 mensen, goed voor een zesde plaats in de kijkcijferlijst.

Het best bekeken programma van de zaterdag was het NOS Journaal van 20 uur waar op NPO 1 ruim 1,7 miljoen mensen op afstemden. Naar het NOS Journaal van 18 uur keken ruim 1,5 miljoen mensen. Op de derde plek staat wielertalkshow De Avondetappe met ruim 1,1 miljoen kijkers. Het best bekeken programma van RTL 4 was het RTL Nieuws van Half Acht. Er stemden 836.000 kijkers op af.

