The Veronicas-zusjes vliegtuig uitgezet na ruzie over bagage: 'We zijn in shock’

De 34-jarige tweelingzussen waren klaar voor vertrek toen een stewardess vroeg of Lisa haar koffer in het bagagevak boven haar hoofd wilde omdraaien. Blijkbaar lag het verkeerd. Lisa vroeg vervolgens of de stewardess kon helpen aangezien ze er door haar lengte zelf niet goed bij kon. De stewardess weigerde en zei dat het tegen de regels was voor cabinepersoneel om handbagage aan te raken.

‘Intimiderend en verwarrend’

Vlak voordat het vliegtuig moest vertrekken, werd er opeens een gezagvoerder bij gehaald door de stewardess. Hij begon de zangeressen te vertellen over de bedrijfsregels. Toen The Veronicas vroegen om hun namen, werd er beveiliging bij gehaald. Uiteindelijk werden Jessica en Lisa door drie agenten van boord begeleid, zo vertellen de dames op Instagram in een reactie op een post van een medepassagier. Ze laten weten van slag te zijn na de gebeurtenis. ,,We kunnen nog steeds niet geloven dat dit is gebeurd en dat de vlucht zo werd vertraagd terwijl wij niet snapten wat er aan de hand was. We zijn in shock.”