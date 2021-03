The Voice-Jasper schopt het weer een ronde verder, inclusief compliment van Anouk

The Voice-kandidaat Jasper Wever wist het vanavond in de liveshows wederom een ronde verder te schoppen. In tegenstelling tot vorige week hield Anouk zich deze keer op de vlakte; ze deelde zelfs een compliment uit aan de zanger. De kijkers thuis zijn echter minder te spreken over de huidige gang van zaken. ‘Kunnen we The Voice of Holland nog serieus nemen?’