The Weeknd eindigt tour in geboortestad: ‘Dit was een onhaalbare jongensdroom’

De laatste was Abel Tesfaye, beter bekend als The Weeknd, die enkele uren vantevoren zijn show afblies als gevolg van elektriciteitsuitval, waardoor de veiligheid in het geding kwam. Deze week werd de show van juli ingehaald in het Canadese stadion. Toevalligerwijs op 25 kilometer afstand van de plek waar Tesfaye opgroeide. ‘Dit was een onhaalbare droom voor een kind uit Scarborough’, schrijft de zanger over de wijk waar hij vandaan komt. ‘Maar hier zijn we tegen alle verwachtingen in. Dankjulliewel, ik weet weer waarom ik dit doe.’