The Weeknd en Selena Gomez op lijst invloedrijksten

The Weeknd is volgens Elton John een ‘mysterieus figuur in een tijdperk waarin mysterie zeldzaam is in de popmuziek’, zo zegt de zanger in het blad. ‘En je weet nooit wat je daarna kunt verwachten.’



America Ferrera is gekozen om uit te leggen waarom Selena Gomez zo invloedrijk is. De actrice is onder de indruk van de veelzijdigheid van Selena, die dit jaar naast nieuwe muziek ook met een kookshow komt en een rol heeft in een nieuwe komedieserie. Ook noemt America Selena een ‘voorvechter van de rechten van immigranten’. ‘Vorig jaar was ze uitvoerend producent van de Netflix-docuserie Living Undocumented en vertelde ze in Time over de emotionele reis die haar eigen familie van Mexico naar de VS maakte.’



Naast artiesten koos Time ook de meest invloedrijke pioniers, leiders, titanen en iconen. Zo bemachtigden in die categorieën respectievelijk basketballer Giannis Antetokounmpo, immunoloog Anthony Fauci, autocoureur Lewis Hamilton en de oprichters van de Black Lives Matter-beweging een plekje.