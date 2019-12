The Who na 55 jaar toch vrienden: Ik begin hem echt aardig te vinden

Hij had niet verwacht dat The Who nog zou gaan toeren, zegt gitarist Pete Townshend. ,,En een nieuw album? Dat zou er zeker niet meer komen. Eigenlijk dacht ik het erop zat voor ons. Ik houd gewoon niet erg van optreden en Roger had weinig behoefte aan nieuwe muziek. Tja, het leek eenvoudig: we were finished.”



Toch zou het anders lopen dan Townshend (74) zo’n anderhalf jaar geleden dacht. Begin volgend jaar trekt de inmiddels 55 jaar oude rockband zich weer in gang voor een Britse tournee. Plannen voor een uitbreiding naar het Europese vasteland worden gesmeed voor het najaar. Maar het opvallendst is toch het verschijnen van het twaalfde studioalbum van de groep. Who is de opvolger van het inmiddels al dertien jaar oude Endless Wire.



Townshend heeft voor de ontmoeting een Londens hotel uitgezocht dat zijn status van klassieke rockheld lijkt te weerspiegelen. Het chique interieur heeft onherroepelijk betere dagen gekend, maar het antiek blinkt nog steeds. Townshend - zilvergrijs baardje, uniform zwarte outift - drinkt thee. Twee gehoorapparaatjes verraden een leven tussen gitaargeweld en drumsolo’s. ,,Die dingen zijn geweldig,” wijst hij naar zijn oren. ,,Ik hoor bij toneelstukken eindelijk weer wat er wordt gezegd.”