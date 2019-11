The Witcher krijgt al voor start een tweede seizoen

The Witcher gaat over monsterjager Geralt of Rivia, die er steeds meer moeite mee krijgt dat mensen vaker snode plannen hebben dan de wezens die hij achterna zit. Toch zal hij moeten leren vertrouwen op de tovenares en de jonge prinses die hij tegenkomt, om samen te overleven op het barre continent waarop het verhaal zich afspeelt.



De serie is gebaseerd op een boekenreeks van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski. In zijn thuisland werden er al eens een film en een serie gemaakt gebaseerd op zijn verhalen. Ook zijn er drie populaire videogames uitgekomen die draaien om de avonturen van Geralt of Rivia.