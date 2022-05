Theaterdirecteur Jeannette Smit krijgt Frans Banninck Cocqpenning

Milde keuring Doctor Strange 2 leidt tot boze reacties

De relatief milde leeftijdskeuring voor de nieuwe Marvel-film Doctor Strange in the multiverse of madness heeft in diverse landen tot wat gefronste wenkbrauwen geleid. De nieuwe blockbuster heeft in de VS een keuring ‘PG-13' gekregen. Dit betekent dat het advies is om kinderen onder de 13 jaar de film te laten kijken mét ouderlijke begeleiding.

16:04