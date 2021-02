Theatermakers bundelen krachten voor online kindervoorstellingen

De initiatiefnemers laten weten de afgelopen dagen hard te hebben gewerkt aan een online programmering met 48 voorstellingen. Speciaal voor Vakantietheater is een aantal nieuwe voorstellingen opgenomen. In plaats van een enthousiast publiek moesten de makers het doen met alleen het toeziend oog van de camera.

Marianne van Houten, actrice in Nijntje op de fiets, vond het heerlijk om in elk geval weer op het toneel te staan. ‘Het leukste is het natuurlijk met een zaal vol blije kinderen. Maar het idee dat we hen vanuit hun eigen huis mee op reis kunnen nemen in een verhaal is ook heel bijzonder.’