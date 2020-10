Theaters zetten (kartonnen) BN'ers in tegen lege stoelen

De Lievekamp in Oss heeft dat concept afgekeken bij ATLAS theater in Emmen. ,,We zagen het op Facebook voorbij komen en dachten: dat is een goed idee”, zegt programmeur Ron Megens van De Lievekamp. ,,We hebben het even bij wat artiesten geverifieerd en die zijn er ook over te spreken. Daarom hebben we netjes toestemming gevraagd om het idee te kopiëren. We gebruiken nu dezelfde foto’s, materialen en drukker als het theater in Emmen. Waarom zouden we er een nieuwe draai aan geven als het concept zich daar al heeft bewezen?”