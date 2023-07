Theatertour over iconisch album Golden Earring: ‘Was hoop gezeik rond hoes: blote tieten konden toen al niet’

Problemen voor Koreaanse versie popfesti­val Woodstock

Het grote Woodstock-festival dat eind deze maand in Zuid-Korea gehouden zou worden, is verplaatst naar oktober. Vrijdag meldde organisator SGC Entertainment dat door het noodweer dat het land teistert de veiligheid van publiek en artiesten in het gedrang zou komen, maar lokale media in Zuid-Korea melden dat de organisatie met veel meer problemen kampt.