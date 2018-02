Thekla Reuten en Gijs Naber verwachten tweede kindje

Thekla Reuten liet haar zwangere buik maandag trots zien op de rode loper in New York. Ze poseerde samen met de gehele cast van Red Sparrow uitgebreid voor de toegestroomde pers. Reuten speelt in de thriller naast Hollywoodster Jennifer Lawrence.

Reuten is sinds de jaren '90 te zien op het witte doek. Ze heeft onder meer in de film Kruimeltje (1999) gespeeld en had een hoofdrol in De Tweeling (2002). In 2008 speelde ze in de hitserie Lost en nu verschijnt ze samen met Jennifer Lawrence in de film Red Sparrow. Die komt donderdag uit in de bioscoop.