Thekla Reuten wint Portugese prijs voor beste actrice

Marionette draaide in het najaar in de Nederlandse bioscopen maar was door de coronalockdown maar een beperkte tijd te zien. De film is nu te zien via streamingsplatforms al Pathé Thuis, Apple Tv, Ziggo on Demand en KPN on Demand. De film is inmiddels aan 45 landen verkocht waaronder Engeland, Ierland, Zuid-Korea, China en Oekraïne.