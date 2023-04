Theo Maassen is stem kwijt en moet shows in Carré afzeggen: ‘Had er net zoveel zin in’

Theo Maassen heeft last minute zijn shows in Carré op zondag- en maandagavond af moeten zeggen. De cabaretier is zijn stem kwijt. De shows worden op een later moment weer ingehaald.

‘Lief publiek’, begint Theo Maassen zijn bericht. ‘Het spijt me enorm maar ik kan niet anders dan afzeggen voor vanavond (23 april) en morgen (24 april).’ Een fikse keelontsteking maakt dat de cabaretier geen stem meer heeft. ‘Schor fluisteren, meer heb ik niet in huis. Ik had er net zoveel zin in.’ De voorstellingen worden in juni ingehaald. ‘Ik hoop dat we elkaar zullen treffen op de nieuwe datum’.

Theo Maassen zou zijn voorstelling Onbekend Terrein spelen. Recent kwam de cabaretier nog met zijn show in het nieuws omdat hij een 3-jarige peuter wegstuurde uit de zaal omdat hij vond dat het meisje te jong was voor zijn grappen. Maassen amper begonnen aan zijn show in de Antwerpse Arenbergschouwburg toen een lachsalvo de zaal vulde om een seksueel getinte grap. ,,Zo heb ik nog nooit iemand horen lachen”, zei Maassen, die wilde weten of er inderdaad een kind stuk ging om zijn obscene grap. Toen de kleine eenmaal gespot was, wilde Maassen haar leeftijd weten. ,,Je bent 3?”, reageerde hij. ,,Dit heb ik in dertig jaar nog niet meegemaakt. Dit kan echt niet.”

