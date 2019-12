Theo Verbruggen moet weg bij NOS Journaal: ‘Het voelt nog onwerkelijk’

Er zijn genoeg verslaggevers en de NOS geeft andere collega's een kans, kreeg Verbruggen te horen. Na 25 jaar freelancen komt er daarmee een einde aan het Hilversumse avontuur van de Bosschenaar. Hij was de enige tv-verslaggever bij de omroep zonder contract. ,,Dat is natuurlijk ook uitzonderlijk.‘’

,,Het zal wennen zijn om de dagelijkse mediahectiek en de bijkomende adrenaline te missen‘’, schrijft Verbruggen op zijn weblog. ,,Er is niets heerlijkers dan s ‘ochtends niet te weten waar je die dag eindigt. Dan wordt je werk ook nog eens door een miljoenenpubliek die avond bekeken.''

Wat Verbruggen na 1 januari gaat doen, weet hij nog niet. In en rond Den Bosch blijft hij in elk geval actief in het bestuur beschermers Kamp Vught en voorzitter van DTV Den Bosch. Ook gaat hij zijn werk als dagvoorzitter uitbreiden en mediatraining geven.