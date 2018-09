Thierry Baudet onthult: Ik ben verliefd én verloofd

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet (35) is verliefd én verloofd. Dat heeft de politicus vanavond bekendgemaakt op sociale media. Over het liefdesleven van Baudet was nagenoeg niets bekend. Alleen in kleine kring sprak hij over zijn relatie met de vrouw die hem 'de afgelopen maanden vleugels heeft gegeven'.

Al een tijd ging het gerucht dat Thierry Baudet niet meer als vrijgezel door het leven gaat. Tot vanavond ging hij nooit in op speculaties over zijn privéleven en leidde zelfs journalisten om de tuin als ze er naar informeerden. Maar nu mag iedereen het van hem weten. ,,Graag hadden we het langer privé gehouden, maar we merken dat het nieuws nu ook de media heeft bereikt. Dan kondigen we het liever zelf aan: na bijna twee jaar om elkaar heen te hebben gedraaid heeft de liefde tussen Davide en mij de afgelopen maanden vleugels gekregen. We zijn verliefd. En verloofd.''

De politicus benadrukt op Instagram dat hij het bij een eenmalige mededeling houdt. ,,Ik heb enorm veel zin in het nieuwe politieke jaar waarin Forum voor Democratie op 20 maart 2019 échte verandering gaat afdwingen. Daar wil ik me ook in de media de komende tijd op richten. Dank voor het respecteren van onze privacy.''

Zwembadfoto

Baudet baarde in juli opzien met een behoorlijk intiem zomerkiekje dat hij op Instagram zette. De politicus poseert op de betreffende foto poedelnaakt op de rand van een zwembad. Voor de voorman van FVD is dit de manier om te ontspannen, zo schreef hij bij het opvallende plaatje. ,,Loslaten en opladen", schreef hij erbij. Wie de foto maakte, heeft Baudet tot op de dag van vandaag voor zichzelf gehouden. Zijn volgers vermoeden dat zijn verloofde, freelance fotografe Davide Heijmans, hem vereeuwigde tijdens een gezamenlijke vakantie in Californië gedurende het zomerreces van de Tweede Kamer. Echter, Davide (22) zelf heeft op haar Instagram een foto (zonder Baudet) staan waarop de zwembandrand te zien is waarop de politicus poseerde.

Dat Baudet zijn verloofde zorgvuldig voor de buitenwereld verborgen hield, blijkt wel uit een recent interview met hem. Eind augustus verklaarde hij nog dat het zo langzamerhand tijd werd op zoek te gaan naar een serieuze relatie. De FVD-oprichter zou best een gezin willen en dat combineren met zijn werk. Zich op de vlakte houdend: ,,In theorie: ja, maar ik heb niet de vrouw om dat mee te doen. Nu is het zo dat mijn werkdagen vrij extreem zijn. Ik zie om me heen hoe heftig dat is met een gezin. Het is aanpoten, het gaat maar door en door. Wellicht dat het straks, als de partij meer is opgebouwd, overzichtelijker wordt. Hoewel, over drie jaar ben ik waarschijnlijk premier. Dan wordt het ook weer drukker. Agendatechnisch is het dus nog even een dingetje."

Graag hadden we het langer privé gehouden, maar we merken dat het nieuws nu ook de media heeft bereikt. Dan kondigen we het liever zelf aan: na bijna twee jaar om elkaar heen te hebben gedraaid heeft de liefde tussen Davide en mij de afgelopen maanden vleugels gekregen. We zijn verliefd. En verloofd. Op dit moment houden we het bij deze eenmalige mededeling. Ik heb enorm veel zin in het nieuwe politieke jaar waarin #FVD op 20 maart 2019 échte verandering gaat afdwingen. Daar wil ik me ook in de media de komende tijd op richten. Dank voor het respecteren van onze privacy.

